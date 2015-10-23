«Реформи», які знищили медицину

Деталі 23 жовтня, 2015

За півтора року бездіяльності нового уряду одна з найважливіших галузей опинилася на межі виживання. Лікарі, а разом з ними й пацієнти залишені державою напризволяще.

Чого тільки не почули українці за період правління нової влади. Нам обіцяли перезавантаження економіки, реформи в освіті, Збройних силах, соціальній сфері та медицині. Натомість ми отримали шалену інфляцію, війну на сході, тотальне зубожіння українців та практично знищені стратегічно важливі галузі. Чи не в найгіршому стані опинилася зараз сучасна українська медицина – Україна вже в кілька разів відстає від європейських країн за основними показниками. Лікарі та профільні експерти все більше розуміють – тільки прихід до влади Опозиційного блоку може зупинити падіння галузі в прірву.

У той час поки інфляція гривні б’є усі можливі рекорди (в 2014р. - 24,9%, у січні – квітні 2015 року – ще 37,1%), і реальні доходи українців зменшилися в кілька разів, держава не поспішає рятувати медичну галузь. Витрати на охорону здоров’я за останні півтора року знизилися втричі – тепер на одну особу держава готова витратити лише 56 доларів на рік. Це сміховинна сума, якої навряд чи вистачить для того, щоб надати пацієнту якісну та вчасну медичну допомогу.

Безсила медицина

Галузь дедалі більше потерпає від недофінансування. У 2015 році за новим механізмом фінансування місцевим бюджетам надаються такі нові види трансфертів із державного бюджету як освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів та медична субвенція. Фактично відбулося однобоке розширення повноважень і зобов'язань органів місцевої влади фінансувати соціальну інфраструктуру, місцеві лікарні та поліклініки. Але достатнього фінансування регіони не отримали.

Їхні потреби в утриманні медицини забезпечені повсюдно нижче потреби.

– Майже все в дефіциті – часто не вистачає таких елементарних речей, як вата, бинт та стерильні шприци, – розповідає лікар однієї з районних поліклінік. – Все це пацієнти змушені купувати своїм коштом, але ціни зараз такі, що мало хто може собі дозволити якісне лікування. Через це населення втрачає довіру до медичної галузі і дедалі частіше звертається за допомогою до всіляких знахарів та фітотерапевтів. А це дорога назад у середньовіччя, коли люди масово вмирали від простих хвороб!

У словах лікаря багато правди. Досить зайти на будь-який сільський базар і на власні очі переконатися, як хвацько йде торгівля різноманітними лікарськими травами та настоянками. Перелік хвороб, які можна вилікувати за допомогою народних засобів вразить і найдосвідченішого лікаря, і просто перехожого. Люди вірять в магічну силу трав і навіть не звертають уваги на те чи правильно зібрана та підготовлена до вживання ця «панацея». Головний аргумент – низька ціна та «гарантія» одужання. Часто-густо потім лікарям доводиться виправляти помилки таких пацієнтів. Але факт залишається – традиційні аптеки потерпають від нестачі покупців. Уже зараз деякі дослідження відзначають, що в 2015 році через катастрофічну ситуацію в економіці та інфляцію попит на ліки впав на 19-25%.

Лікарі без халатів

Влада, гучно анонсуючи реформу, обіцяла лікарям всілякі блага та підвищення соціального статусу, однак цього не сталося. Обіцяного підвищення заробітків від нового міністерства лікарі не отримали. Більше того – на сьогодні система оплати не тільки не наблизилася до формули «оплата за результатами праці», але більше того, отримала значні перекоси. Уряд ліквідував надбавки для лікарів первинної ланки, які були введені в 2013 за якісні та кількісні результати. Зарплата сімейних лікарів віддалилася від принципу «за результати».

Перестали отримувати належні їм надбавки й інші групи лікарів. Престиж професії практично знищений, адже зарплата медиків виглядає просто сміховинною. У квітні 2015 року вона становила 63% від середньої. У квітні минулого року вона була 69% від середньої по країні. За рік (з квітня 2014 по квітень 2015) у лікарів зарплати зросли на 7%. Однак, завдяки шаленій інфляції медики стали біднішими в кілька разів.

– Як може прожити лікар, у якого є сім'я та діти на три тисячі гривень на місяць? Все подорожчало в кілька разів: продукти, тарифи на комуналку та опалення. На життя залишаються якісь копійки, – бідкається Ольга Миколаївна, педіатр районної поліклініки. – А тоді влада дивується, що лікарі масово беруть хабарі, або йдуть працювати в приватні клініки, де зарплати більші в кілька разів. Де мені взяти стільки грошей, якщо навіть медичний халат та стетоскоп я змушена купувати собі сама – нас давно вже таким не забезпечують.

Лікарі гірко жартують, що після того як волонтерські організації припинять займатися Збройними силами, їм треба буде зайнятися порятунком медичної галузі.

– Ми втомилися слухати постійні обіцянки від влади, що будуть реформи, і ми зможемо працювати в достойних умовах. Але видно, ті гроші, які могли б урятувати галузь, осідають на рахунках нечистих на руку «реформаторів», – обурюються медсестри однієї з київських лікарень. – Одна надія на волонтерів та на те, що до влади прийде опозиція, бо зараз державі на нас наплювати.

Реформи, яких не було

Заради справедливості варто зазначити – у стратегічних і планових документах уряду «реформаторів» були заявлені правильні і абсолютно необхідні заходи (посилення ролі «первинки», перехід на фінансування за результатами). Однак абсолютно відсутня планомірна робота з їхньої реалізації. Наприклад, за 6 місяців роботи нинішнього керівництва МОЗ вдалося частково реалізувати лише 2 з 26 кроків, які заплановані в коаліційній угоді. Навіть ті кроки в медреформі, які робляться, ще не почали працювати – закони ухвалені, а от необхідні підзаконні акти ніхто не розробляє. Чого варта лише історія із законом, що дозволяє проводити централізовані закупівлі ліків через міжнародні організації. Його було прийнято ще в березні цього року, проте підзаконні акти, які б запустили цей механізм, не розроблені. Тож очікуємо на зрив термінів централізованих закупівель або ж на подальше проведення за накатаною «корумпованою» схемою.

– В результаті можуть постраждати величезні групи пацієнтів, які потребують державного забезпечення ліками. Це і хворі на туберкульоз, онкохворі, пацієнти з діагнозами муковісцидоз, целіакія та багато інших, – розповідають лікарі. – Так само в групі ризику перебувають і ті, кому потрібна вакцинація, тим паче що епідеміологічна ситуація в Україні зараз вкрай небезпечна. Чого варті лише спалахи поліомієліту в кінці літа, коли стало зрозуміло, що необхідної кількості вакцин в країні нема.

Спасіння медицини

Вкрай прикро констатувати, але й зараз, через півтора року бездіяльності, є політики, які щиро вважають своїх співвітчизників невігласами, яких можна легко обдурити. На місцеві вибори 25 жовтня масово йдуть представники провладних політичних сил, які оперують лише популістськими гаслами, не зробивши нічого для покращення ситуації. Більше того – представники правлячої коаліції, які, власне, і відповідальні за критичну ситуацію в медицині. Вкотре нам обіцяють всілякі блага, не пропонуючи конкретних кроків. Тільки Опозиційний блок, який весь час послідовно відстоює інтереси працівників бюджетної сфери, лікарів та освітян, має чітку та конкретну програму, а також механізми для її впровадження. Опозиціонери справедливо вважають, що врятувати медицину та інші галузі можуть лише політики, яким не бракує політичної волі та відповідних знань. Про це свідчить і постійно зростаюча підтримка опозиціонерів серед лікарів та галузевих експертів.

– Після перемоги Опозиційного блоку на виборах, ми доб’ємося державної підтримки для сільських амбулаторій, оновлення парку «швидких» та придбання ліків для пільгових категорій населення за рахунок обласного бюджету, – говорить голова Опозиційного блоку Київщини Олександр Качний. – Крім того, обов’язковими будуть надбавки до зарплат лікарів, а усі соціально незахищені жителі Київської області будуть забезпечені медичним страхуванням. Медична галузь в нашій країні вже давно перебуває в ролі потопаючого, якому держава не кидає рятувальний круг. Тому Опозиційний блок зробить усе для того, щоб українці нарешті могли отримувати медичні послуги високого рівня.

Найдорожчі у Європі ліки

Ціни на ліки в українських аптеках за останні півтора року зросли до неймовірних висот і стали найвищими у Європі. Враховуючи, що середня зарплата в Україні зараз найнижча навіть за найближчих сусідів, українці змушені переходити на найдешевші ліки, ефективність яких сумнівна. Діюча влада виявилася нездатною не лише провести медичну реформу, а й приборкати фармацевтичну мафію, яку прикривають високопосадовці. Надвисокі ціни на ліки утримуються штучно, а надприбутки від їхнього продажу йдуть в кишені людей, яких українці привели до влади в 2014 році.

Середня зарплата в Україні і сусідів (в доларах):

Україна - 151

Молдова - 203

Білорусь - 395

Польща - 840

Ціни на деякі ліки в Україні і сусідів (в доларах)

ЛІНЕКС

Показання: дисбактеріоз

Україна - 4,7

Білорусь - 4,7

Молдова - 3,3

Польща - 2,9

КАРДІОМАГНІЛ

Показання: профілактика виникнення тромбів

Україна - 6,2

Білорусь - 4,8

Молдова - 4,4

ЛОКРЕН

Показання: гіпертонія

Білорусь - 10,2

Україна - 8,7

Польща - 7,7

Молдова - 4

ГРОПРІНОСИН

Показання: грип, ГВРЗ

Україна - 10

Білорусь - 7,6

Польща - 7,4

Молдова - 5,5

КРЕОН 25000

Показання: порушення травлення

Україна - 15,2

Білорусь - 13,5

Молдова - 12,3

Польща - 12,3

НІМЕСИЛ

Показання: біль

Україна - 12,1

Білорусь - 11,9

Молдова - 11,7

Польща - 4,9