Тарифний геноцид знищує українців

Деталі 23 жовтня, 2015

Після перемоги на місцевих виборах Опозиційний блок буде вимагати повернення тарифів ЖКГ на рівень початку 2014 року.

Холоди цього року прийшли в Україну різко і без попередження. Денна температура на вулиці за добу опустилася з 20 до 4 градусів за Цельсієм. А за прогнозами синоптиків – зима цього року буде холодною.

І, здавалося б, українцям не звикати до того, що з приходом холодів потрібно обігрівати свою домівку. Стало холодно – включив опалення чи обігрівач. Але не цього року. Завдяки «професійному» управлінню економікою країни діючим урядом, зима 2015/16 років буде для кожного з нас надзвичайно складною.

Підняті до нечуваних висот тарифи на опалення для населення загрожують обернутися соціальним вибухом. Адже сьогодні за комунальні послуги людям доводиться платити в рази більше – із зарплат, які інфляція зменшила майже втричі.

Ні з чого платити

Практика чинної влади необґрунтовано підвищувати тарифи, і в такий спосіб компенсувати свої непрофесійні дії у сфері економіки, призводить до того, що зубожіле населення масово перестає сплачувати за спожиті послуги.

Не секрет, що українці перестають наповнювати бюджет не з власної примхи, а через те, що на фоні зменшення заробітної плати, вони просто не в змозі платити ті гроші, які вказані в їхніх платіжках.

Нагадаємо, з 1 квітня тарифи на газ для населення зросли в 3,3 раза – за одну тисячу кубометрів блакитного палива тепер потрібно сплачувати до 3600 гривень. Подорожчання газу потягло за собою зростання вартості гарячої води та опалення – на 57 та 73% відповідно. І це не фінал – уряд «камікадзе» вже анонсував чотирикратне збільшення тарифів на електроенергію до квітня 2017 року.

Найдивніше, що все це відбувається на фоні радісних заяв Кабміну про зменшення ціни на російський газ та зміцнення енергонезалежності України. У людей, в такому разі, виникає запитання – чому, коли закупівельна ціна на газ падає, тарифи зростають в кілька разів? Більше того, всім відомо, що «блакитне паливо» для використання населенням – це газ внутрішнього видобування, який коштує 400 гривень за кубометр. Чому ж тоді ми змушені платити за нього в шість разів більше? Відповідь лежить на поверхні – уряд, обраний правлячою коаліцією, за рахунок звичайних громадян намагається наповнити державний бюджет, впроваджуючи непрозорі тарифи, і керуючись при цьому лише власними інтересами.

Найбільше від нових тарифів традиційно постраждали ті, хто найбільше залежить від держави і потребує її захисту. Це і пенсіонери, яким уже рік як заморозили пенсії, багатодітні сім’ї, інваліди, соціальні виплати яких на фоні знеціненої гривні, перетворилися на жалюгідні копійки. Економічні експерти застерігають – за умов, коли не відпрацьовано механізм субсидій для населення, показник неплатежів може зрости в кілька разів, адже платоспроможність населення стрімко падає.

«На фоні тотального знецінення гривні та зменшення платоспроможності громадян, абсолютно необґрунтоване підвищення тарифів для населення – це прямий шлях до соціальної катастрофи. Замість того щоб безвідповідально підвищувати тарифи для населення, державі краще зосередитися на питаннях енергозбереження, впровадження альтернативних джерел енергії, таких, наприклад, як вугілля, торф, - наголошує міністр палива та енергетики України в 2010-2014 роках, голова Опозиційного блоку Юрій БОЙКО. – Зареєстрований нами пакет законопроектів містить в собі всі необхідні рішення, які дозволять суттєво поліпшити життя пересічних громадян України. Інакше, в Україні неминучі масові протести».

Вимушені злочинці

Чинна влада запевняє, що підвищення тарифів – це вимога МВФ заради отримання міфічних кредитів. Урядовці, в свою чергу, заявляють, що високі тарифи на «комуналку» діють в усій Європі. Проте у країнах ЄС на комунальні послуги йде в середньому до 20% зарплати. У нас же людям доводиться платити від 50 до 100%!

Підвищення тарифів в народі вже охрестили «геноцидом українців». Але й цього уряду псевдореформаторів виявилося замало. Прем’єр-міністр України, наприклад, закликав притягувати людей, які мають борги за «комуналку» до... кримінальної відповідальності. Тобто саджати у в’язницю тих, хто через бездарну політику уряду Яценюка не може оплатити послуги ЖКГ! Владі недостатньо того, що вона зробила більшість українців бідними – тепер вона хоче зробити бідних злочинцями і забрати їхні помешкання за борги!

Перед місцевими виборами 2015 року, втративши весь свій політичний рейтинг, «батько драконівських тарифів» Арсеній Яценюк намагається хоч якось втриматися в своєму кріслі і залишитися в українській політиці. Але з приходом осені більшість українців згадає, хто саме винен в тому, що в їхній оселі холодні батареї, і завдяки кому вони витрачають всі свої гроші на опалення, а не на добробут своєї сім’ї.

Із чого платити?

Сьогодні середня зарплата в Україні становить мізерні 55 доларів. За цим показником наша країна йде поруч із найбіднішими країнами Африки. Таке враження, що уряд поставив перед собою завдання повернути українців у злиденні 90-ті роки й цілеспрямовано рухається в цьому напрямку.

Провальна політика Кабміну й антисоціальні кроки коаліції кинули економіку України в глибоку кризу, допустивши небачену з 1995 року інфляцію – 75% за 500 днів.

Безпрецедентне підвищення тарифів на ЖКГ може просто залишити людей можливості фізично платити за опалення.

Узгоджене з Міжнародним валютним фондом підвищення тарифів було найбільшим із часу здобуття Україною Незалежності. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила мінімальний тариф для населення на газ, який використовують для опалення, у 3,3 раза – з 1089 до 3600 грн за одну тисячу кубічних метрів. Мінімальна ціна діятиме на обсяг до 200 кубометрів на місяць і лише в опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня). Решта газу населення буде оплачувати за ціною 7188 грн за тисячу кубометрів. А як відомо – для опалення середньостатистичного сільського будинку 200 кубометрів не вистачає.

Ціна газу, що використовується населенням для приготування їжі та підігріву води, виросла з 1182 до 7188 грн за тис. кубометрів (у шість разів!!!). Середнє підвищення тарифів на газ становить 285% або в 3,85 раза. Середньозважений тариф на тепло для населення НКРЕКП збільшила на 71,8% - до 645 грн/1 Гкал (з ПДВ), що відповідає собівартості його виробництва з установленої для теплової генерації ціни газу 2994 грн за тис. кубометрів (1309 грн за тис. кубометрів до підвищення).

Тарифи на електроенергію для населення, згідно з рішенням НКРЕКП, будуть підвищені в 3,5 раза в п’ять етапів до квітня 2017 року - до 123 коп. за кВтг.

Таке підвищення тарифів накрутило вартість утримання квартир і будинків для простих українців, доходи яких з'їла інфляція і девальвація, до недосяжних цифр. Середньостатистична сім’я, в якій працюють чоловік і дружина та отримують середню зарплату, змушена буде викласти всі зароблені гроші лише за опалення.

«В результаті ініційованого урядом підвищення цін на послуги ЖКГ власники «хрущовки» площею 50 м2 будуть з осені змушені викладати 1400 грн тільки за оплату комунальних послуг, а власники трикімнатної «чешки» - 1920 грн. Жителі Київської області, які проживають у приватних будинках та споживають 2500 кубометрів газу на рік, будуть змушені заплатити за нього 13365 гривень, - говорить голова Опозиційного блоку Київщини Олександр КАЧНИЙ. – І це ще тільки перший крок в новій тарифній «реформі» Яценюка. Основне підвищення тарифів на опалення і гаряче водопостачання очікується в 2016-2017 рр., коли ціна теплової енергетики зрівняється з ціною газу для населення (7188 грн за тисячу кубометрів). Після перемоги на місцевих виборах Опозиційний блок буде вимагати повернення тарифів ЖКГ на рівень початку 2014 року».