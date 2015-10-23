Жертви радіації та коаліційного уряду

Деталі 23 жовтня, 2015

Наступного року Україна відзначатиме 30-річчя з дня Чорнобильської трагедії. Мільйони людей постраждали тоді внаслідок жахливого вибуху на атомній електростанції.

Сотні тисяч – поклали своє здоров’я та життя заради порятунку, без перебільшення, всього світу. Сьогодні на Київщині проживає третина від всіх чорнобильців України – майже 700 тисяч чоловік.

Роками вони отримували від держави компенсації, субсидії, життєво необхідні ліки та пільги. Але в останнє десятиріччя спочатку уряд Тимошенко, а зараз – уряд Яценюка, вирішили, що чорнобильці не заслуговують на те, що мають. І позбавили цих людей всіх пільг.

Цинічний піар

Напередодні місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, багато хто з політиків активно спекулює на темі чорнобильців. Наприклад, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в інтерв’ю «5 каналу» звинувачувала коаліційний уряд у позбавленні чорнобильців пільг. Але саме за часів прем’єрства пані Тимошенко почалися перші масштабні «гоніння» чорнобильців.

Вісім років тому уряд Юлії Тимошенко завдав жорстокого удару по соцзабезпеченню, у тому числі і чорнобильців.

«Законом про Держбюджет на 2008 рік Юлія Тимошенко скасувала норми, і внесла зміни в 103 законодавчі акти, і таким чином вигребла з бюджету всю соціалку, – розповідає «Тижню Київщини» Іван ДЕРДА, голова Київської обласної організації «Союз Чорнобиль України». – Вона знищила все, що стосується соціального захисту всіх верств населення».

Тоді людей, які ліквідовували наслідки аварії на ЧАЕС і поклали своє здоров’я заради безпечного майбутнього мільйонів українців – позбавили майже всіх прав.

Чорнобильці були єдиним потужним рухом в Україні, який не погодився з діями уряду Тимошенко у 2007 році. Люди зверталися до судів і вигравали їх, страйкували, але Тимошенко тоді, як і Яценюк сьогодні, були глухі до їхніх благань та вимог.

Здібний учень екс-прем’єрки

На початку 2015 року Арсеній Яценюк довів, що є здібним учнем, який продовжує втілювати в життя постулати своєї колишньої політичної шефині - Юлії Тимошенко.

Завдяки старанням уряду Яценюка на початку року вступив в силу Закон, ухвалений правлячою коаліцією - «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (№1577). Він скасував основні пільги та виплати, які люди отримували роками, і це боляче вдарило по чорнобильцях Київщини, яких в області налічується 664 тисячі.

Уряд Яценюка був настільки безжалісним, що вирішив економити не тільки на дорослих, а й на дітях. З усіх політичних сил проти відміни пільг для чорнобильців послідовно виступав лише Опозиційний блок. Тож не дивно, що по всій країні чорнобильські організації приєднуються до опозиції.

До речі, за Закон «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» парламентська фракція партії «Батьківщина» проголосувала майже повним складом – 15 депутатів, включаючи Юлію Тимошенко.

«Ухвалений закон, проти якого категорично виступав Опозиційний блок, ліквідував четверту чорнобильську зону. Було скасовано всю 23 статтю цього закону - про компенсації та пільги жителям, які відносяться до 4-ї категорії потерпілих, – розповідає «Тижню Київщини» лідер Опозиційного блоку Юрій БОЙКО. – Значні зміни внесено до 30 статті закону – про пільги для дітей, постраждалих внаслідок аварії. Якщо раніше батьки таких дітей не сплачували за дитячий садок, то тепер – змушені платити. Скасовано також санаторно-курортне лікування для громадян 2-ї, 3-ї і, відповідно, 4-ї категорій і постраждалих дітей. Право на санаторно-курортне лікування залишилося тільки в громадян, які належать до першої категорії та дітей-інвалідів, чия інвалідність пов’язана з чорнобильською катастрофою».

Прийнятий правлячою коаліцією закон скасував у тому числі і доплати за роботу в Чорнобильській зоні. Наприклад, якщо раніше люди, у яких не було категорії, приїжджали працювати в Чорнобильську зону, то вони отримували за це компенсацію. Сьогодні цього нема. Як нема і безкоштовного харчування для десятків тисяч школярів області.

Добиті курсом

Останньою краплею у геноциді чорнобильців Київщини діючим урядом стала галопуюча інфляція, яка призвела до валютного краху.

Півтора року тому розмір мінімальної пенсії в Україні відповідав приблизно 150 доларам у гривневому еквіваленті. Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС тоді отримували мінімальну пенсію на рівні 300 доларів, а максимальну – 1150. Після обвалу курсу гривні сьогодні чорнобильці отримують мінімалку на рівні 100 умовних одиниць.

Цифра у 300 доларів для чорнобильського мінімуму до приходу діючої влади була розрахована таким чином, щоб її вистачало на купівлю ліків та продуктів харчування, визначених спеціальними медичними нормами для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Тож виходить, що чорнобилець, завдяки політиці уряду, сьогодні може купити собі втричі менше ліків та продуктів.

Арсеній Яценюк, можливо, більше зрозумів би масштаб трагедії, якби сам опинився у критичній ситуації. Наприклад, якби його вкусила змія, і для гарантованого порятунку його життя потрібно було б зробити три уколи сироватки, а лікар розвів руками і сказав: «Вибачайте, Арсенію Петровичу, у нас є тільки один укол – ви приречені».

«Здорова людина може десь заробити додатково, але інвалід-чорнобилець може розраховувати лише на свою пенсію. Опозиційний блок вимагає від уряду індексувати пенсії для чорнобильців з урахуванням інфляції в країні, – говорить «Тижню Київщини» Олександр КАЧНИЙ, лідер Опозиційного блоку Київщини. – Сьогодні в Україні немає навіть комітету, який би об’єднував держпрограми з проблематики та соціального захисту чорнобильців. Наша задача – забезпечити підтримку чорнобильців на обласному рівні. Тому в майбутньому скликанні Київської обласної ради депутатами Опозиційного блоку буде ініційоване створення спеціальної комісії, яка займатиметься винятково питаннями всіх чорнобильців Київщини».

Читайте Конституцію

Відповідно до ст.1, ст.13 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (796-12), держава визнала свою відповідальність за шкоду завдану громадянам, свій борг перед громадянами, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, за шкоду заподіяну здоров’ю і втрату працездатності, та взяла зобов’язання його відшкодовувати і забезпечити таким громадянам соціальний захист.

«Напевне в нинішньому коаліційному уряді ніхто не відкривав Конституцію України. Там, у 16 статті, чорним по білому написано: подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу – є прямим обов’язком держави, – підкреслює Олександр Качний. – Вже очевидно, що влада неспроможна забезпечити чорнобильцям гідний рівень життя. І після перемоги на місцевих виборах цю задачу будемо вирішувати ми».