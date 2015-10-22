У популістах та непрофесіоналах розчарувалися навіть ті, хто привів їх до влади

Деталі 22 жовтня, 2015

Все більше активних прихильників Майдану, які два роки тому на барикадах агітували за зміну влади, розчаровуються у тих, кого самі ж привели до керма.

На своїх сторінках у соцмережах та в інтерв’ю вони зізнаються, що відчувають себе гірко обманутими, адже ситуація в країні за цей час стала набагато гіршою, ніж була до зміни влади.

Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, голова комітету охорони здоров’я в парламенті

Активній учасниці Майдану Ользі Богомолець двічі пропонували очолити Міністерство охорони здоров’я, але призначення зривалися через те, що вона виставляла ряд умов, які не влаштовували зацікавлені сторони.

Сьогодні Богомолець не тільки критикує медичну реформу, а й звинувачує соратників по коаліції та фракції у лобіюванні власних інтересів в медицині. За словами пані Ольги, у неї назрів суттєвий конфлікт із керівниками БПП, а інші політичні сили роблять їй «мотивуючі пропозиції»…

В інтерв’ю виданню Главком вона заявила: «Я ніколи не очікувала, що прийшовши до влади, завдяки Майдану, Небесній сотні і тисячам загиблих на сході країни, я буду не рухатися вперед, а намагатися втримати те, що залишила нам та злочинна влада. У тієї злочинної влади не піднімалася рука на лікарні і майнові комплекси. У цієї – піднімається».

Анатолій ГРИЦЕНКО, екс-міністр оборони

Колишній міністр оборони написав на своїй сторінці у Фейсбук про погіршення свободи слова в Україні за чинної влади.

«Свобода слова складається з двох частин: 1) право громадян говорити та 2) обов'язок влади слухати і реагувати. На вашу думку, як у нас зараз зі свободою слова, під час правління Порошенка? Порівняно з періодом Януковича? Краще чи гірше? Моя відповідь: стало гірше», – написав Гриценко.

Політик пише, що півтора року тому на центральних каналах він міг наводити факти корупції влади, називати задіяних високих посадовців, вказував статті Кримінального кодексу і терміни, на які їх треба посадити за скоєні злочини, і ніхто його доступу в телевізійні ефіри за командою з Банкової тоді не обмежував. Зараз же чинна влада не допускає Гриценка на жоден з каналів, щоб він міг висловитися з питань Мінських чи Паризьких домовленостей, про президентські законопроекти і укази.

«Що тут сказати? Влада, яка боїться правди – слабка влада. Вона, зазвичай, швидко втрачає довіру народу. І така влада погано закінчує», – резюмує Анатолій Гриценко.

Михаїл СААКАШВІЛІ, губернатор Одеської області

«На жаль і в пост-майданівському уряді України вплив олігархів на важливі рішення уряду залишається дуже актуальним», – про це під час засідання всеукраїнської Громадської ради з реформи державних підприємств за участі міністрів заявив губернатор Одещини Михаїл Саакашвілі.

За словами Саакашвілі, олігархи продовжують грабувати державу, не даючи людям взамін нічого. Кабмін відзначав, що приватизація держпідприємств повинна відбуватися швидко. Але до сьогодні Кабмін нічого не зробив, і діє в інтересах олігархів.

«Мені набридло чекати, поки розпочнеться реальна боротьба, а не імітація боротьби з олігархами», – заявив Михаїл Саакашвілі.

Кузьма СКРЯБІН (Андрій Кузьменко), музикант (за день до трагічної загибелі)

На початку року в страшній автомобільній аварії загинув відомий український музикант Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко). В останньому перед смертю інтерв’ю він закликав припинити війну, в якій загинуло стільки українців. «Ті кудись стріляють, ті кудись стріляють... Гинуть мирні люди. Ніхто нікуди не включається. Я просто не розумію. Я писав листи президентам. Це буде в новому альбомі. Жоден з усіх президентів України і жоден з депутатів, які там були, просиджували штани і крали у нас гроші, не зробили ні грама, щоб цієї війни не було», – сказав Скрябін.

А в останньому зверненні до депутатів, яке Кузьма записав на відеореєстратор, він сказав: «Панове депутати, то є вулиця Стасіка Косіора, місто Кривий Ріг. Передаю вам привіт і від того воділи того бідного трамваю, який мусить не їздити, а плавати вулицям. Тому що в той момент, коли йде війна, ви ще все-таки крадете гроші. У вас вистачає совісті».

Олексій МОЧАНОВ, волонтер, телеведучий

Олексій Мочанов ніколи не приховував, що не є симпатиком влади, що прийшла півтора року тому. Він завжди гостро критикував дії чинної влади та коаліційного уряду.

«Те, що зараз відбувається, називається не правосуддям, а як і раніше є кишеньковим варіантом силових структур – спроба вибудувати вертикаль, щоб всі всіх боялися і відчували, що ні в кого немає індульгенції. Ці люди прийшли на плечах і крові Майдану, але совістю так і не обзавелися, тому у цієї влади перспектив в країні не бачу», – сказав Мочанов у інтерв’ю виданню «Гордон».

«Я часто буваю на передовій в зоні АТО і поки не зустрів жодного бійця, який був би задоволений політикою влади. У владі зараз перебуває колективний Янукович у вигляді триголового дракона. І всі ці голови живуть самі по собі. Порошенко – одна голова, Яценюк – інша, а Тимошенко намагається стати третьою, але поки не виходить», – додав волонтер.