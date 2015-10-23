За півтора року бездіяльності нового уряду одна з найважливіших галузей опинилася на межі виживання. Лікарі, а разом з ними й пацієнти залишені державою напризволяще.
Після перемоги на місцевих виборах Опозиційний блок буде вимагати повернення тарифів ЖКГ на рівень початку 2014 року.
Наступного року Україна відзначатиме 30-річчя з дня Чорнобильської трагедії. Мільйони людей постраждали тоді внаслідок жахливого вибуху на атомній електростанції.
Все більше активних прихильників Майдану, які два роки тому на барикадах агітували за зміну влади, розчаровуються у тих, кого самі ж привели до керма.