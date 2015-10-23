Велика кільцева дорога – це економічний прорив для Київщини
Геноцид соціально незахищених, або Кому в Україні заважають пенсіонери
Ліквідація ліквідаторів: як уряд поставив хрест на чорнобильцях Київщини
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Транспортний колапс: влада знищує автоперевізників Київщини
Медицина: страшний діагноз для галузі

«Реформи», які знищили медицину

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23 жовтня, 2015

За півтора року бездіяльності нового уряду одна з найважливіших галузей опинилася на межі виживання. Лікарі, а разом з ними й пацієнти залишені державою напризволяще.

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Тарифний геноцид знищує українців

Деталі
23 жовтня, 2015

Після перемоги на місцевих виборах Опозиційний блок буде вимагати повернення тарифів ЖКГ на рівень початку 2014 року.

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Жертви радіації та коаліційного уряду

Деталі
23 жовтня, 2015

Наступного року Україна відзначатиме 30-річчя з дня Чорнобильської трагедії. Мільйони людей постраждали тоді внаслідок жахливого вибуху на атомній електростанції.

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У популістах та непрофесіоналах розчарувалися навіть ті, хто привів їх до влади

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22 жовтня, 2015

Все більше активних прихильників Майдану, які два роки тому на барикадах агітували за зміну влади, розчаровуються у тих, кого самі ж привели до керма.

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«Реформи», які знищили медицину
23 жовтня, 2015
Тарифний геноцид знищує українців
23 жовтня, 2015
Жертви радіації та коаліційного уряду
23 жовтня, 2015
У популістах та непрофесіоналах розчарувалися навіть ті, хто привів їх до влади
22 жовтня, 2015
Українці зневірилися в новій владі
22 жовтня, 2015

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"Тиждень Київщини" - медіа-вісник Київського регіону

Київщина протягом багатьох століть є політичним центром країни. Саме наша земля стала осередком зародження величної держави. На сьогодні на Київщині проживає більш ніж 1,9 млн осіб, які так чи інакше стикаються з суспільно-політичними проблемами Київського регіону. Медіа тижневик "Тиждень Київщини" - це об'єднання незалежних журналістів, експертів та активістів громадської організації «КОРУПЦІЇ НІ». Наша основна мета - це об'єктивне висвітлення найсвіжіших та найважливіших новин життя Київської Області. Наш суспільно-інформаційній бюлетень вже встиг стати своєрідною громадською трибуною для тих, хто займає активну життєву позицію, відчуває свою відповідальність за майбутнє свого краю і має бажання та натхнення змінити його на краще.
Київщина - це наш спільний дім, тому сьогодні саме від нас залежить як ми будемо жити завтра.

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